ULTIME NOTIZIE 30 MAGGIO 2026

Maxi operazione anti droga della Polizia di Stato: 1335 arresti

Milano, 30 mag. (askanews) - Imponente operazione della polizia di Stato contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutto il territorio nazionale. Nel mirino i quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e le aree della movida, dove il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti risultano più diffusi. Sono quasi 300mila le persone controllate, 1.335 quelle arrestate, tra cui 31 minorenni. Il dirigente dello SCO, Dr. Ugo Armano spiega i dettagli dell'operazione.

"Colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana e fenomeni criminali che coinvolgono sempre più spesso giovani e giovanissimi".

Inoltre sono stati sequestrati più di 450 kg di stupefacenti nelle zone della movida.

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