Maxi karaoke dedicato a Céline Dion a Parigi in vista del suo ritorno

Parigi, 10 set. (askanews) - Tutti cantano Céline Dion. Circa 2.600 fan della star mondiale si sono riuniti al Grand Rex di Parigi per cantare a squarciagola 25 suoi durante una serata karaoke dedicata alla sua carriera. La cantate canadese a causa di gravi problemi di salute si è ritirata per un lungo periodo dalle scene. Dopo la memorabile ed emozionante esibizione dalla Torre Eiffel durante le Olimpiadi di Parigi 2024, Céline Dion sta per inaugurare il suo vero e proprio ritorno ai concerti dal vivo con la residency a Parigi di 16 date che prenderà il via il 12 settembre 2026 presso la Paris La Défense Arena.

"Conosciamo tutte le canzoni a memoria", ha detto Audrey, che è venuta a divertirsi con le amiche, per le quali Céline Dion rimane "la nostra icona".