Max Pezzali sbarca a Londra con il Max Forever - Goes to Europe 2026

Londra, 15 apr. (askanews) - Max sbarca a Londra ed è un grande karaoke collettivo. Si è aperto con un successo martedì sera nella capitale inglese il Max Forever - Goes to Europe 2026, il primo tour europeo di Max Pezzali prodotto da Vivo Concerti. Un debutto attesissimo che ha segnato l'inizio di una nuova avventura internazionale per l'artista, accolto con grande entusiasmo e calore dal pubblico dell'O2 Academy Brixton.

Lo show ha conquistato la platea in un continuo appassionante karaoke collettivo: un grande momento di festa e condivisione all'insegna di canzoni e storie senza confini, un viaggio hit dopo hit nel mondo di Max con una scaletta pensata per far cantare e regalare forti emozioni al pubblico dalla prima all'ultima nota, celebrando un repertorio che ha segnato e continua a segnare intere generazioni, e quel senso di appartenenza che unisce gli italiani ovunque si trovino.

Con Max Forever - Goes to Europe 2026 - per tutto il mese di aprile con tappe a Ginevra, Zurigo, Bruxelles, Parigi, Koper, Barcellona e Madrid- Max Pezzali riscalda l'atmosfera in attesa del grande tour negli stadi italiani, in programma nei mesi di giugno e luglio, che lo vedrà nuovamente protagonista della stagione dei concerti estivi. Quindici gli appuntamenti -molti dei quali già sold out- di Max Forever gli anni d'oro - stadi 2026, con partenza da Lignano Sabbiadoro (7 giugno - Stadio Teghil) per poi toccare Torino (13 e 14 giugno - Allianz Stadium); Napoli (19 giugno - Stadio Maradona); Roma (23 e 24 giugno - Stadio Olimpico); Bologna (27 e 28 giugno - Stadio Dall'Ara); Messina (1 e 2 luglio - Stadio F. Scoglio); Bari (5 luglio - Stadio San Nicola); Padova (8 e 9 luglio - Stadio Euganeo) e Milano (11 e 12 luglio - Stadio San Siro).

A chiudere il 2026 sarà ancora Milano con Max Forever - Stessa storia stesso posto stesso bar, una vera e propria residency all'Unipol Dome Milano Santa Giulia nelle date del 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2026.