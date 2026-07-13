Max Pezzali da record con il tour italiano più venduto del 2026

Milano, 13 lug. (askanews) - Con la doppietta da tutto esaurito allo Stadio San Siro di Milano, Max Pezzali ha firmato nel weekend appena trascorso il gran finale di Max Forever Gli anni d'oro - Stadi 2026, coronando l'avventura live iniziata oltre un mese fa nei più grandi stadi italiani.

Quello andato in scena ieri (12 luglio) a San Siro non è stato semplicemente l'atto conclusivo del viaggio, ma il punto di arrivo di un percorso straordinario che ha saputo conquistare -con i suoi 15 appuntamenti- oltre 680.000 spettatori, attestandosi come il tour più venduto del 2026.

"Per me è stato un tour veramente incredibile. Abbiamo ricevuto una risposta straordinaria da parte del pubblico e degli amici e colleghi che sono venuti a trovarci di data in data, e quello che più ci ha colpiti è stata l'intensità dell'emozione" - racconta Max Pezzali. "Mi stupisce sempre vedere quante persone decidano di tornare. Significa che hanno vissuto un'esperienza che li ha emozionati e che, uscendo dal concerto, vogliono già esserci alla tappa successiva. Questo mi rende davvero felice. Le canzoni c'erano già: il nostro compito era metterle in scena nel modo giusto. Se alla fine della serata il pubblico torna a casa pensando di aver vissuto qualcosa di speciale, allora significa che abbiamo fatto bene il nostro lavoro".

Il viaggio negli stadi appena terminato ha già un nuovo punto di approdo: da dicembre Max Pezzali tornerà a riabbracciare il suo pubblico nei palasport italiani con Max Forever - Stessa Storia Stesso Posto Stesso Bar, uno show nuovo di zecca che riporterà nella dimensione indoor l'energia, le emozioni e le canzoni di un artista con una carriera senza eguali.

"La nuova sfida sarà fare dei palazzetti i più grandi bar di provincia d'Italia, forse d'Europa, forse del mondo! Negli anni '90 la socializzazione era ancora completamente analogica: nei bar di provincia ci si trovava davvero, si sentiva forte il bisogno del rapporto umano, dello sguardo, della comunicazione non verbale. I bar avevano una caratteristica fondamentale: erano luoghi profondamente democratici. Non esisteva il bar dei punk, dei metallari o di chi la pensava come te: ci si ritrovava tutti nello stesso posto, si imparava ad ascoltare punti di vista diversi e a convivere con persone che avevano esperienze completamente differenti. Oggi i social network tendono a seguire una logica opposta: gli algoritmi privilegiano contenuti coerenti con le tue preferenze, confermano le tue convinzioni e riducono l'esposizione a punti di vista alternativi. Per questo voglio riportare sul palco quel certo tipo di atmosfera: perché il bar di provincia, prima ancora che un luogo, era una scuola di relazioni umane" - Max Pezzali.

Tra le prime date annunciate di Max Forever - Stessa Storia Stesso Posto Stesso Bar, in partenza a fine 2026, la residency milanese all'Unipol Dome Milano Santa Giulia, che sale a quota 8: tutto esaurito per la prima data del 22 gennaio a cui seguono gli show del 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2026, e quelli del 3 e 4 gennaio 2027. Altro jackpot di 8 date al Palazzo dello Sport di Roma nel mese di gennaio 2027: tutto esaurito per le prime sei date in cartellone (16, 17, 19, 20, 22 e 23 gennaio 2027) a cui si sono aggiunti gli appuntamenti di lunedì 25 e martedì 26 gennaio 2027. E poi Bologna con la tappa del 6 febbraio 2027 all'Unipol Arena, a cui seguono le tre date all'Inalpi Arena di Torino: 11 marzo, 13 marzo (tutto esaurito) e 14 marzo 2027.

Max Forever - Stessa Storia Stesso Posto Stesso Bar è organizzato e prodotto da Vivo Concerti.