Max Gazzè nei teatri ritrova l'autenticità del mondo analogico

Milano, 13 nov. (askanews) - Uno spettacolo che intreccia il nuovo album, la ricerca musicale e i grandi successi di Max Gazzè che continua il tour nei teatri di tutta Italia con "L'ornamento delle cose secondarie" in cui accompagna il suo pubblico in un viaggio tra passato e presente.

"L'ornamento è il fatto di dedicare quell'amore, quella passione a delle cose che sono state in qualche modo lasciate da parte e che rischiavano di essere dimenticate. L'ornamento delle cose secondarie era proprio il titolo che ho voluto dare come conseguenza di quello che è accaduto. Una cosa primaria la vedi davanti a te, mentre le cose secondarie non le vedi, quindi dare importanza a quelle cose che non chiedono di essere osservate e che stanno lì e che basta dare di quell'attenzione che da secondaria diventano primarie".

Al centro dello spettacolo, l'omonimo album di venti composizioni, eseguite integralmente in una prima parte che ci porta nell'universo creativo più sperimentale del cantautore, prima di lasciare spazio, nella seconda, ai brani più amati del suo repertorio. Fondamentale la dimensione più intima ed autentica che solo i teatri possono dare.

"Il teatro influenza molto quello che accade sul palco in base alle acustiche, base a come il pubblico entra in sintonia con quello che sta accadendo sul palco, a volte si crea una sinergia così magica o così bella che tutto diventa estremamente magico e questa cosa accade solamente in un teatro. Volevo che questo disco fosse ascoltato in un ambiente più intimo e di fatto il teatro è quel luogo più intimo perfetto per questo tipo di concerto".

Il progetto si distingue per una ricerca sonora che si spinge oltre le convenzioni in una dimensione realmente analogica.

"Avere un palcoscenico senza schermi era un modo per ricreare una forma autentica, non usiamo sequenze, cose preregistrate. E questa autenticità in qualche modo volevo anche trasferirla nella scenografia".