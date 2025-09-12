ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2025

Maurizio Crozza si trasforma in Roberto Fico a colloquio con De Luca

Roma, 12 set. (askanews) - In occasione della ripartenza del one man show Fratelli di Crozza, il comico genovese Maurizio Crozza veste i panni del neo-candidato alla Regione Campania, Roberto Ficom impegnato a chiedere consigli al Presidente della Regione Vincenzo de Luca.

"Fratelli di Crozza" torna da venerdì 3 ottobre in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+, la piattaforma del gruppo Warner Bros.

"Fratelli di Crozza" è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi. Produttore Esecutivo, Patrizia Sartori.

