Mauritius, riapre rinnovato il resort Trou aux Biches Beachcomber

Mauritius, 23 ott. (askanews) - Quattro mesi di restyling per rinnovare un resort che ambisce a essere simbolo dell'ospitalità nell'isola di Mauritius. Il Trou aux Biches Beachcomber Golf Resort & Spa riapre in una nuova veste per celebrare il proprio 55esimo anniversario. "Tra le idee alla base di questa ristrutturazione - ha detto ad askanews Kervyn Rayeroux, general manager del resort - si distingue la modifica dell'ingresso del ristorante principale, L'Oasis, per creare un percorso fluido che conduca gli ospiti verso il bar principale. Il motivo è semplice e riguarda l'essenza stessa di Mauritius: quando si visita l'isola, si parla delle sue strade e del suo cibo, in particolare dello street food. È proprio questa l'atmosfera che vogliamo ricreare: un flusso naturale che dall'ingresso del ristorante principale accompagna l'ospite fino al bar".

L'intervento di ristrutturazione, di cui orgogliosamente Beachcomber sottolinea la sostenibilità, ha riguardato anche la boutique e alcuni altri ristoranti, tra cui quello italiano, Il Corallo. Un altro rinnovamento importante è stato poi dedicato alle camere. "Tutte le suite - ha aggiunto il GM - sono state ristrutturate; tra cui le suite fronte mare completamente rifatte con nuovi arredi, decorazioni e palette cromatiche e impianto di climatizzazione. Si tratta di camere dotate di piscina privata e affacciate sulla spiaggia. Abbiamo inoltre rinnovato le altre tipologie di suite - Tropical, Tropical Plus e Family - adottando nuovi colori più luminosi e freschi, con tonalità verdi che richiamano la natura in cui è immerso il resort, e installando sistemi avanzati per il controllo dell'umidità".

Il modello Beachcomber nasce in stretto dialogo con l'ambiente di Mauritius e con le comunità locali, coinvolte, per esempio attraverso il progetto di artigianato BeautifulHands, nella vita dei resort. "Abbiamo assunto 52 impegni in ambito di sostenibilità - ha detto ancora il direttore - molti dei quali coinvolgono la comunità locale. A differenza di altri hotel situati in zone isolate, il Trou aux Biches si trova proprio nel cuore del villaggio, una caratteristica davvero unica di cui teniamo conto in ogni nostra iniziativa".

L'intreccio di tutti questi elementi, insieme alla bellezza della spiaggia e al fascino dell'Oceano Indiano, contribuiscono a una rinnovata proposta per i viaggiatori. "Tutti questi interventi di ammodernamento e ristrutturazione - ha concluso Kervyn Rayeroux - sono stati realizzati per elevare la qualità dell'esperienza offerta agli ospiti del Trou aux Biches".

Esperienza che, necessariamente, oggi si amplifica con la qualità dei servizi, ma anche con una consapevolezza profonda dei territori e dell'ambiente.