Mauritius, Beachcomber e le famiglie: offerte per i teenager

Mauritius, 5 lug. (askanews) - Un viaggio esotico, ma anche a misura di famiglia, per andare oltre certi stereotipi e condividere con i figli momenti di relax, scoperta e avventura a Mauritius, una delle grandi mete del turismo globale, che unisce le suggestioni dell'Africa alle atmosfere dell'Asia. Il gruppo mauriziano Beachcomber, nei suoi otto hotel in location spettacolari lungo la costa ovest dell'isola, offre diverse possibilità a chi viaggia in famiglia: dalle diverse tipologie di camere e apartment, fino alle ville. A questo si associa, in tutti i resort, l'attenzione alle attività sportive di mare e di terra, con ampia scelta gratuita, così come gratuito in ogni struttura è il Kids Club, che accoglie bambini da 3 a 11 anni e propone attività che coinvolgono anche le comunità locali.

In diversi hotel è poi previsto il Teens Club, gratuito e proposto ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni, mentre in cinque resort Beachcomber è attivo il servizio di "Biberoneria", ossia la messa a disposizione, senza costi, di tutto il necessario per la cura e l'assistenza dei piccoli da 0 a 2 anni.

La policy Beachcomber per i viaggiatori fino a 17 anni prevede: gratuità al 100% fino a 5 anni in camera con i genitori e con lo stesso trattamento pasti; un supplemento per il pernottamento e pasti gratuiti da 6 a 11 anni e infine un supplemento per pernottamento e pasti, in base all'hotel, da 12 a 17 anni. A questo si aggiunge un'offerta speciale Teenagers, che prevede gratuità completa in camera con i genitori e stesso trattamento pasti dall'1 al 30 giugno presso il Royal Palm, il Dinarobin, il Paradis e il Trou aux Biches Beachcomber. Stessa gratuità a giugno e in più anche dall'1 al 23 agosto in altre tre strutture Beachcomber: Shandrani, Victoria e Cannonier.