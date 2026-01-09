ULTIME NOTIZIE 09 GENNAIO 2026

Mauritius, Beachcomber e il food: offerta vasta e nessuno spreco

Mauritius, 9 gen. (askanews) - L'aspetto della ristorazione e del food è sempre più centrale nel turismo di oggi, alla ricerca di esperienze e narrazioni più autentiche. Discorso che si intreccia poi con il tema della sostenibilità, sia alimentare sia ambientale, a maggior ragione in una piccola isola come Mauritius, che è una delle grandi mete dei viaggiatori internazionali, dove una delle principali compagnie attive è la mauriziana Beachcomber, con diversi resort in tutta l'isola. Abbiamo incontrato, per parlare di food, Guillaume Bregeat, Executive Chef al Trou aux Biches Beachcomber.

"Tutti i prodotti sono disponibili qui a Mauritius - ha spiegato lo chef ad askanews -: verdura di tutti i tipi, frutta di tutti tipi, ovviamente il pesce. Ora, a differenza di qualche anno fa, abbiamo anche la produzione di carne, prima non ce n'era del tutto. Ed è importante avere anche dei piatti di carne nel menu per i nostri ospiti".

In un mondo del turismo sempre più globalizzato, l'offerta gastronomica si muove cercando di essere il più accogliente possibile per i viaggiatori. "In Beachcomber - ha aggiunto Bregeat - abbiamo diversi concept per quanto riguarda il cibo, e in particolare qui a Trou aux Biches abbiamo sei ristoranti: uno italiano, uno mauriziano, uno mediterraneo, poi indiano e giapponese. E il ristorante principale che è a buffet".

Se la sostenibilità ambientale passa attraverso il chilometro zero, così come sull'attenzione alla gestione dell'acqua e sull'approvvigionamento energetico, quella alimentare si configura anche a Trou aux Biches in primo luogo nel contrasto allo spreco. "Soprattutto nel ristorante principale a buffet - ha concluso Guillaume Bregeat - viene servito tantissima varietà di cibo, e a fine servizio ne avanza moltissimo. Ed è molto importante per noi spiegare ai nostri ospiti cosa bene facciamo di quel cibo: lavoriamo con le scuole della zona e facciamo donazioni, lavoriamo con le fattorie che ci forniscono la carne e anche a loro doniamo del cibo: tutto ciò che rimane nelle nostre cucine dopo i pasti non viene sprecato".

Anche questo è un aspetto che racconta cosa significa oggi fare turismo a livello mondiale.

