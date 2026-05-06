ULTIME NOTIZIE 06 MAGGIO 2026

Matthew Modine ai David: "Girerò un film in Italia fino a settembre"

Roma, 6 mag. (askanews) - Matthew Modine ospite ai 71esimi David di Donatello, negli Studi di Cinecittà. L'attore americano ha raccontato il suo legame con l'Italia e con il cinema italiano, da De Sica a Fellini fino a Matteo Garrone, definendo "Io Capitano" un film "brillante". Modine ha ricordato anche l'amicizia con Mel Gibson, con cui lavorò nel film "Mrs. Soffel", uscito in Italia come "Fuga d'inverno", e ha annunciato che resterà in Italia fino a settembre per dirigere un film scritto da lui, "Splendid Thing".

"Oh, sono sempre, sempre onorato di venire in Italia e partecipare a ogni tipo di evento, sai, è il posto più bello del mondo", dice l'attore. E alla domanda se è un grande fan del cinema italiano replica: "Assolutamente. Sì. Voglio dire, per molti versi, il cinema è un'invenzione degli italiani, sai, da De Sica a Fellini a Matteo Garrone. Sì. Intendo dire, e Io Capitano è un film davvero brillante, brillante. Sì".

"Spero che le piaccia - dice l'intervistatrice - Stasera camminerà attraverso il set di Roma"- Sì, è fantastico. Mel Gibson ed io siamo vecchi amici. Abbiamo lavorato insieme molto tempo fa in un film intitolato Mrs. Soffel. Quindi è meraviglioso. E sono molto felice di annunciare che rimarrò in Italia fino a settembre per lavorare a un film che ho scritto e che sto dirigendo". Il titolo? "Splendid thing".

"Spero di riuscire a "rubare" qualcuno di questi set e a poter filmare sui set", conclude l'attore.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi