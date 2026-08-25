Matthew McConaughey e Woody Harrelson insieme nella commedia "Brothers"

Milano, 25 ago. (askanews) - Apple TV ha svelato le prime immagini di "Brothers", una nuova serie comedy interpretata dal premio Oscar Matthew McConaughey, anche produttore esecutivo, e dal candidato all'Oscar Woody Harrelson e ideata dal candidato agli Emmy e vincitore del Peabody Award Lee Eisenberg, che figura anche come showrunner e produttore esecutivo. La serie farà il suo debutto su Apple TV il 23 settembre con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 4 novembre.

In "Brothers" McConaughey e Harrelson interpretano sé stessi, in una versione romanzata.

Dopo che il matrimonio della figlia di Woody va in pezzi, l'attore decide di caricare tutta la famiglia e trasferirsi temporaneamente ad Austin, per trascorrere un lungo periodo nel ranch di Matthew. La vacanza prende una piega inaspettata quando la madre di Matthew (interpretata da Holland Taylor) lascia accidentalmente trapelare un segreto sepolto da anni: i due amici potrebbero essere in realtà fratelli.

Mentre Woody mette sottosopra il ranch nel tentativo di scoprire la verità, Matthew si ritrova ad affrontare una crisi d'identità di tutt'altro genere: una possibile candidatura a Governatore del Texas.

Accanto a Harrelson e McConaughey, il cast corale include Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe e Holland Taylor.

"Brothers" è prodotta per Apple TV da Paramount Television Studios. Tra i produttori esecutivi oltre a Eisenberg, McConaughey e Harrelson, figurano anche Natalie Sandy, David West Read, Trish Hofmann, Bill Bost, Jason Winer, David Finkel, Brett Baer e Jeremy Plager. Trent O'Donnell dirige diversi episodi della serie, incluso l'episodio pilota.