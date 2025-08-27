ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2025

Matteo Salvini al Meeting, bagno di folla tra gli stand

Rimini, 27 ago. (askanews) - Il vicepremier Matteo Salvini si è concesso un bagno di folla passeggiando tra gli stand del Meeting di Rimini e in particolare si è soffermato davanti al il plastico del Ponte sullo stretto. "Mi dicono gli ingegneri, sarà attraversabile dal 2032. Conto di tornare al Meeting il prossimo anno e raccontare della posa della prima pietra" ha detto il ministro delle Infrastrutture, delineando la tempistica delle grandi opere infrastrutturali, concentrando tutto nel triennio 2032-2033. Poi sosta al simulatore di volo.

