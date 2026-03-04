ULTIME NOTIZIE 04 MARZO 2026

Mattarella: vogliamo incrementare la collaborazione con Singapore

Roma, 4 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente della Repubblica di Singapore, Tharman Shanmugaratnam. Era presente all'incontro il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.

"Benvenuto a Roma, è un vero piacere accogliere lei e la delegazione che l'accompagna al Quirinale. Sono lietissimo di poterla incontrare nuovamente dopo l'ultima visita di due anni fa anche per riaffermare i rapporti di amicizia tra Italia e Singapore e la collaborazione che noi vogliamo il più possibile incrementare", ha detto il capo dello Stato.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi