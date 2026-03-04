Mattarella: vogliamo incrementare la collaborazione con Singapore

Roma, 4 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente della Repubblica di Singapore, Tharman Shanmugaratnam. Era presente all'incontro il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Edmondo Cirielli.

"Benvenuto a Roma, è un vero piacere accogliere lei e la delegazione che l'accompagna al Quirinale. Sono lietissimo di poterla incontrare nuovamente dopo l'ultima visita di due anni fa anche per riaffermare i rapporti di amicizia tra Italia e Singapore e la collaborazione che noi vogliamo il più possibile incrementare", ha detto il capo dello Stato.