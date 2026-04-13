Mattarella visita lo spazio della legalità della polizia

Milano, 13 apr. (askanews) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo Spazio della Legalità della Polizia di Stato, allestito in Piazza del Popolo, in occasione del 174° anniversario della fondazione del corpo.
Accolto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e dal capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza Vittorio Pisani, il Capo dello Stato ha visitato l'Area della Memoria.
Qui ha osservato i resti della Fiat Croma "Quarto Savona 15", su cui viaggiavano gli agenti della scorta del giudice Giovanni Falcone, distrutta nell'attentato della Strage di Capaci, e quelli dell'Alfetta 1.8 degli uomini della scorta dell'onorevole Aldo Moro, uccisi in via Fani nel 1978.
Aperto al pubblico dal 10 al 13 aprile, lo Spazio della Legalità ha proposto iniziative e attività per avvicinare i cittadini al lavoro quotidiano delle forze dell'ordine.