ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2025

Mattarella: violenza e conflitti incomprensibili, c'è alternativa

Pavia, 3 ott. (askanews) - "È un momento difficile e sofferto nel mondo perciò essere qui oggi è tuttaltro che fuori contesto, mentre guerre, conflitti, violenze, contrapposizoni accese intolleranze, stragi, da qui emerge, da ciò che fa il Cnao giorno per giorno, un messaggio su quel che l'umanità richiede, quali siano le esigenze vere di donne e uomini. È un messaggio autorevolmente superiore a quello delle violenze che incomprensibilmente attanagliano il mondo".

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella a Pavia per la cerimonia di inaugurazione del progetto di espansione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO).

"Qui si vede quanto è possibile una strada alternativa a quella che ci induce a tante preoccupazioni in questo periodo - ha aggiunto il capo dello Stato - il messaggio che viene da qui è frutto della capacità degli scienziati di superare i propri confini e di mettere insieme le professionalità, questo mettere insieme superando i propri confini è un altro grande risultato collaborativo, anche questo è un modello di convivenza".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi