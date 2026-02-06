Mattarella: valori olimpici come pace e dialogo ispirino i governi

Roma, 6 feb. (askanews) - É il gran giorno della cerimonia d'inaugurazione dei Giochi di Milano Cortina. Dopo l'accensione del braciere olimpico in Piazza Duomo, si è tenuta la cena di gala dei capi di Stato, offerta dalla presidente del Cio Kirsty Coventry, alla Fabbrica del Vapore, a cui ha preso parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Presente tra gli altri, anche il vicepresidente Usa JD Vance, insieme al segretario di Stato Usa Marco Rubio, tra emiri, re e principi, circa 50 i capi di stato e di governo in Italia per i Giochi.

Il capo dello Stato nel suo discorso ha espresso l'augurio affinché i valori olimpici divengano "ispirazione concreta nella vita internazionale e vengano praticati e non soltanto ammirati" ha detto. "L'Assemblea Generale dell'Onu, approvando la Tregua Olimpica, ha esortato i Paesi membri a cooperare con il Comitato Olimpico Internazionale e con il Comitato Internazionale Paralimpico per promuovere la pace e la comprensione umana, il dialogo, la tolleranza, la riconciliazione. È questo il significato del motto olimpico". Il capo dello Stato ha invitato a leggere il messaggio olimpico oltre lo sport, come un monito a cui tutti i governi dovrebbero ispirarsi. "Lo sport è espressione di libertà. La libertà di misurarsi con sé stessi, di mettersi alla prova, di confrontarsi con gli altri sulla base di valori e di regole condivise. Una grande lezione per tutti".