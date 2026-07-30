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Mattarella: tensioni elettorali intempestive, preoccupa astensionismo

Roma, 30 lug. (askanews) - "Mi auguro che le tensioni elettorali - ancora, per la verità, piuttosto intempestive - non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni. Non mi compete intervenire nelle dinamiche parlamentari e non intendo - com'è comprensibile - parlare di progetti legislativi che si trovano all'esame del Parlamento e che sarò chiamato a esaminare laddove mi pervengano", ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale.

Il capo dello Stato ha aggiunto: "Non nascondo, doverosamente, la preoccupazione - tante volte manifestata - per il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto. Fenomeno che, affrontando il tema elettorale, dovrebbe essere il punto di attenzione principale per tutte le parti politiche, al di sopra di qualsiasi altro aspetto".

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