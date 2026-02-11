ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Mattarella telefona ad Arianna Fontana: "Gara formidabile"

Roma, 11 feb. (askanews) - "Congratulazioni. Sei olimpiadi sei successi, ed è stata una gara formidabile". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Cortina per seguire alcune delle gare dei nostri atleti impegnati nelle Olimpiadi di Milano-Cortina ha telefonato ad Arianna Fontana la pattinatrice di short track e di velocità su ghiaccio vincitrice dell'oro.

"Complimenti anche agli altri siete una squadra formidabile", ha aggiunto il capo dello Stato". "Siamo riusciti a mentenere la calma, è stata la formula vincente", ha risposto la sportiva. "Quella formula così coordinata è difficile da capire per chi vi guarda dalll'esterno ma la calma deve essere fondamentale", ha aggiunto Mattarella.

"Sì la staffetta mista è molto veloce e non intuitiva per chi la guarda. Siamo riusiti a portare a casa un oro che vale moltissimo", ha detto ancora Fontana. "E per le prossime gare non dico nulla...", ha concluso il Presidente.

