Mattarella sulla Vespucci per la festa della Marina Militare

Milano, 10 giu. (askanews) - Sergio Mattarella a Genova per la Giornata della Marina Militare. Il presidente della Repubblica è salito in porto su una motovedetta della Marina per passare in rassegna lo schieramento in mare dei mezzi della Marina Militare: Nave Trieste, Nave Vulcano, Nave San Giusto, Nave Morosini, Nave Diciotti, Nave Cavour, Nave Margottini, Nave Chioggia, Nave Tedeschi, Sommergibile Scirè.

Si è svolta quindi la cerimonia ufficiale nel corso della quale hanno preso la parola il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Enrico Credendino, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Antonio Portolano e il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Al termine della cerimonia, il Capo dello Stato ha consegnato la Medaglia d'oro al Merito di Marina a Nave Amerigo Vespucci e al secondo Gruppo Elicotteri di Maristaeli Catania.

Prima di lasciare Genova, il Presidente Mattarella ha visitato Nave Vespucci e ha incontrato una rappresentanza dell'equipaggio.