Mattarella: serve uno sforzo europeo più concreto per difesa comune

Roma, 3 nov. (askanews) -"È in una condizione complessa che le Forze Armate del nostro Paese si trovano ad operare in aree critiche per concorrere a garantire, con i nostri Alleati, la cornice di sicurezza delle libertà del nostro Paese e l'affermazione del diritto internazionale, contro le minacce che provengono dall'esterno. In questo contesto è necessario uno sforzo europeo più concreto e più integrato, determinato nel perseguire una interoperabilità degli strumenti militari dei Paesi dell'Unione, in chiave di difesa comune e di rafforzamento dell'Alleanza Atlantica, condizioni imprescindibile per l'equilibrio delle condizioni nel continente".

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale di consegna delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia, conferite nell'anno 2026, in occasione della ricorrenza della "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate".

"In questa giornata il pensiero riconoscente va ai militari attualmente impiegati nelle missioni di pacificazione, di stabilizzazione e di sostegno alle popolazioni, nelle numerose aree di crisi - ha aggiunto il capo dello Stato - e a quanti stanno operando a sostegno di paesi alleati" e "ai militari che operano in concorso con le forze dell'ordine sul territorio nazionale".