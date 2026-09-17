ULTIME NOTIZIE 17 SETTEMBRE 2026

Mattarella: scopo difesa è garantire pace, servono sinergie in Ue

Roma, 17 set. (askanews) - "Viviamo una fase storica di particolare criticità, imprevista fino a pochi anni addietro, segnata dall'aggravarsi di conflittualità che producono conflitti dolorosi con vittime innocenti e devastazioni. Speriamo che sia una fase che si concluda al più presto ma la difesa ha lo scopo di garantire la pace e deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato a livello nazionale, che si interoperabile con i nostri alleati, in un quadro europeo che consenta sinergie, economie di scala, migliori capacità". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi ha visitato il Poligono militare di Monteromano in provincia di Viterbo insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto.

"Al centro di tutto rimane la persona umana, il soldato, con il calore umano, il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio che anima ogni vostra azione che assicura forza autentica allo strumento militare nel nostro paese", ha concluso.

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