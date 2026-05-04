ULTIME NOTIZIE 04 MAGGIO 2026

Mattarella scherza con i campioni di tennis: "Non sono un talismano"

Roma, 4 mag. (askanews) - "Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner che continuano i successi. Adesso aspettiamo con fiducia gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, non soltanto per Sinner, ma per tutti voi. Io mi auguro di aspettarvi e anche di vedervi. Ringrazio per l'invito del presidente della Federazione. Non vorrei sembrare un talismano, che non sono, però il valore dei nostri tennisti, delle ragazze e dei ragazzi consente di guardare agli Internazionali con una fiducia consolidata e rinnovata". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione del ricevimento delle squadre nazionali di tennis vincitrici nel 2025 della Billie Jean King Cup e della Coppa Davis.

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