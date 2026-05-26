ULTIME NOTIZIE 26 MAGGIO 2026

Mattarella sale a bordo della nuova Ferrari Luce

Milano, 26 mag. (askanews) - È stata presentata al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale, la nuova Ferrari Luce ad alimentazione elettrica. Erano presenti John Elkann, presidente di Ferrari Spa, Piero Ferrari, Vice Presidente, e Benedetto Vigna, amministratore Delegato. Il capo dello Stato ha osservato attentamente da vicino la nuova auto del cavallino rampante, poi è salito a bordo, lato conducente, per farsi spiegare le caratteristiche del nuovo bolide, da John Elkann, seduto al suo fianco.

La Luce è la prima Ferrari completamente elettrica della storia del Cavallino. Ha un'autonomia stimata di circa 530 chilometri e può superare i 300 chilometri orari, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi. È anche la prima Ferrari a cinque posti e una delle poche della Casa con quattro porte, pensata per unire prestazioni sportive, comfort e maggiore abitabilità.

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