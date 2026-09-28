Mattarella: rimuovere ostacoli e barriere anche invisibili

Roma, 28 set. (askanews) - "Castelporziano conserva e custodisce un insieme di bellezza naturale di storia. Ma da anni, ormai tradizionalmente, ha assunto un ruolo prezioso: quello di inviare ogni estate un messaggio a tutta la nostra comunità nazionale per esortare a rimuovere ostacoli e barriere che impediscono il pieno svolgimento della vita a tanti nostri concittadini". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale presso la Tenuta.

"Ostacoli che sono visibili, e per i quali si può agire, anche se c'è ancora molta strada da fare. Ma ostacoli anche invisibili, nascosti. Nascosti nei pregiudizi, nell'egoismo, nell'ignoranza - ha aggiunto il capo dello Stato - questo messaggio rende Castelporziano, nei mesi estivi, una palestra di civiltà e di solidarietà. Ed è un messaggio importante che viene lanciato".