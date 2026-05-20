Mattarella riceve Modi: intensificare al massimo la collaborazione

Roma, 20 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il primo ministro indiano Narendra Modi.

"La sua presenza in Italia è un onore per la nostra Repubblica e manifesta la comune volontà di intensificare in ampia misura, al massimo possibile, la nostra collaborazione", ha detto il capo dello Stato.

"So che ha anche incontrato una rappresentanza della comunità indiana in Italia. Desidero dirle che è una comunità molto apprezzata, che opera in maniera dinamica, attiva, laboriosamente, contribuendo alla vita del nostro Paese", ha aggiunto Mattarella.