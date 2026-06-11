Mattarella riceve Lee: con Corea Sud relazioni strategiche speciali

Roma, 11 giu. (askanews) - "Sono giunto in Italia, nazione che sotto molti aspetti presenta numerose affinità con la Repubblica di Corea": ad affermarlo in un post su X è il presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung, in visita di Stato in Italia con l'obiettivo di consolidare il salto di qualità nei rapporti tra i due Paesi, dopo il vertice di gennaio tra il leader sudcoreano e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Seoul.

Lee è stato ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella: "Il presidente Lee Jae-myung è una figura di riferimento da quando è stato eletto nel suo Paese, ma non solo nel suo Paese, per l'Italia è un onore la sua presenza qui, come testimonianza di amicizia e interesse per sviluppare la nostra cooperazione".

Venerdì Lee vedrà la premier Meloni a Villa Pamphili: "In occasione dell'incontro del presidente Lee con la presidente del Consiglio (Giorgia Meloni, ndr) troverà un riconoscimento ulteriore perché verrà elevato il parternariato bilaterale a livello strategico speciale e nell'adozione di un piano d'azione congiunto al 2030".

A gennaio, a Seoul, Meloni e Lee hanno concordato di rafforzare la cooperazione in settori considerati chiave per la sicurezza economica:

"L'Italia guarda con ammirazione alle eccellenze dell'industria coreana, in tanti settori sussistono condizioni di complementarietà nei nostri sistemi produttivi per sviluppare nuove collaborazioni industriali che i nostri paesi hanno già avviato anche in settori di punta. Abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, di semiconduttori, abbiamo collaborazioni ipotizzabili dall'aerospazio alla green-economy".

La visita di Stato in Italia di Lee si colloca nell'ambito di una più ampia missione del leader sudcoreano in Europa, che ha visto il 10 giugno Lee partecipare al Vertice Ue-Corea a Bruxelles. Venerdì pomeriggio, dopo l'incontro con Meloni, il presidente Lee e il ministro Antonio Tajani co-presiederanno un Forum imprenditoriale di alto livello, con la partecipazione di una qualificata delegazione di aziende coreane e italiane, con un focus su manifattura avanzata, energia e settori ad alto potenziale tecnologico.