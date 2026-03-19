ULTIME NOTIZIE 19 MARZO 2026

Mattarella riceve il dottorato Honoris Causa all'Università Salamanca

Salamanca (Spagna), 19 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la solenne cerimonia di consegna del dottorato Honoris Causa dell'Università di Salamanca, alla presenza di re Felipe VI, che ha aperto ufficialmente l'evento dello storico ateneo.

Quindi la laudatio del professore emerito Università di Salamanca Vicente Gonzales Martin che tra le motivazioni ha citato "il suo legame culturale con il nostro Paese, la sua statura di accademico e professore con numerose pubblicazioni, e la sua fede nell'umanesimo, nell'europeismo e nell'armonia tra le nazioni". A seguire il capo dello Stato ha tenuto la sua lectio magistralis.

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