ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2026

Mattarella riceve al Quirinale sei nuovi ambasciatori

Roma, 28 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, sei nuovi ambasciatori.

Si tratta di: Christina Rafti, Repubblica di Cipro; Radek Rube , Repubblica Ceca; Abimbola Tolulope Samuel Reuben, Repubblica Federale di Nigeria; Elçin Nariman oglu H seynli, Repubblica dell'Azerbaigian; J el Marie Rault, Repubblica di Mauritius

Era presente il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.

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