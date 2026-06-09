ULTIME NOTIZIE 09 GIUGNO 2026

Mattarella riceve al Quirinale il direttore generale dell'Unesco

Roma, 9 giu. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, l'egiziano Khaled El-Enany, direttore Generale dell'Unesco, carica a cui è stato eletto alla fine del 2025. "È un grande onore incontrarvi, vi ringrazio del vostro tempo, vi ringrazio anche per il sostegno italiano alla mia candidatura. L'Italia è un paese che conosco molto bene dall'infanzia e che ho conosciuto anche nella mia vita accademica e di direttore di musei. Ho sempre intrattenuto rapporti professionali e amichevoli con i colleghi italiani", ha affermato El-Enany.

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