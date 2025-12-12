ULTIME NOTIZIE 12 DICEMBRE 2025

Mattarella: respingere nuovo ordine mondiale basato su sopraffazione

Roma, 12 dic. (askanews) - "Alcuni protagonisti della comunità internazionale propongono un nuovo ordine basato su sorpraffazione e violenza, guerra di conquista e competizione tra stati per l'accaparramento di risorse, va respinta l'ipotesi che possano essere questi i valori per un nuovo ordine mondiale con il ritorno a soldati di ventura, mercenari in paesi lontani senza motivazione se non la prepotenza verso i civili e verso paesi meno capaci di difendersi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della tradizionale cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno con il Corpo Diplomatico al Quirinale.

