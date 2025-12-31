ULTIME NOTIZIE 31 DICEMBRE 2025

Mattarella: Repubblica storia di successo, dobbiamo esserne orgogliosi

Roma, 31 dic. (askanews) - "L'Italia della Repubblica è una storia di successo nel mondo. Possiamo e dobbiamo esserne orgogliosi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.

"Possiamo perché questa storia è frutto del sacrificio, dell'impegno, della partecipazione di tante generazioni di italiane e italiani - ha aggiunto il capo dello Stato -. Ognuno ha messo la sua tessera in quel mosaico. In ogni casa, in ogni famiglia c'è una storia da raccontare".

