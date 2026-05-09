ULTIME NOTIZIE 09 MAGGIO 2026

Mattarella rende omaggio ad Aldo Moro a 48 anni dal suo omicidio

Roma, 9 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori in via Caetani, sotto la lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il corpo del presidente della DC Aldo Moro, in occasione del 48esimo anniversario dell'uccisione dell'ex presidente del Consiglio da parte delle Brigate rosse.

Alla cerimonia erano presenti tra gli altri, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

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