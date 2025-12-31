ULTIME NOTIZIE 31 DICEMBRE 2025

Mattarella: raccogliamo invito Papa Leone a "disarmare le parole"

Roma, 31 dic. (askanews) - "Leone XIV, a cui rivolgo gli auguri più affettuosi del popolo italiano, nei giorni di Natale, in prossimità della conclusione del Giubileo della Speranza, ha esortato a 'respingere l'odio, la violenza, la contrapposizione e praticare il dialogo, la pace, la riconciliazione. Ha richiamato alla necessità di disarmare le parole. Raccogliamo questo invito": lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno agli italiani, il suo undicesimo, dallo Studio alla Vetrata.

