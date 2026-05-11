ULTIME NOTIZIE 11 MAGGIO 2026

Mattarella: "Questa generazione ha passione, sbagliare è prezioso"

Milano, 11 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Milano ha visitato la Fondazione Renzo Piano al Politecnico, dove ha conversato con l'architetto e alcuni studenti.

"La passione questa generazione ce l'ha, anche più di quelle precedenti", "è piena di valori positivi, a me piace molto", ha detto il presidente rivolgendosi ai giovani. "Sbagliare è prezioso - ha aggiunto - non solo perché c'è il coraggio dell'ostinazione di provare a ricercare ma perché apre strade diverse".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi