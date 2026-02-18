Mattarella presiede Plenum del Csm: serve rispetto dalle istituzioni

Roma, 18 feb. (askanews) - "Dichiaro aperta la seduta", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha presieduto il Plenum del Consiglio superiore della magistratura.

"Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio. Per quanto mi riguarda non si è mai verificata in undici anni - ha aggiunto il capo dello Stato -. Mi hanno indotto a questa decisione la necessità e il desiderio di sottolineare, ancora una volta, il valore del ruolo di rilievo costituzionale del Csm". Voglio "ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare, particolarmente da parte delle altre istituzioni, nei confronti di questa istituzione" ha detto ancora.

Il Csm è una "istituzione non esente, nel suo funzionamento, da difetti, lacune, errori e nei cui confronti non sono, ovviamente, precluse critiche. Come, del resto, si registrano difetti, lacune, errori e sono possibili critiche riguardo all'attività di altre istituzioni della Repubblica, siano esse parte del potere legislativo, di quello esecutivo, di quello giudiziario" ha detto.

"Questa sede", ha aggiunto il capo dello Stato "rimane e deve rimanere rigorosamente istituzionale ed estranea a temi o controversie di natura politica". "Più che nella funzione di presidente di questo Consiglio, come presidente della Repubblica, avverto la necessità di rinnovare con fermezza l'esortazione al rispetto vicendevole. In qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza. Nell'interesse della Repubblica" ha affermato Mattarella.