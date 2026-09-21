ULTIME NOTIZIE 21 SETTEMBRE 2026

Mattarella: pensiero unico è oppressione, dialettica preziosa

Roma, 21 set. (askanews) - "Il pensiero unico è, naturalmente, strumento di oppressione e la dialettica imposta dalle voci libere, anche del dissenso è, in questo senso, preziosa". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Pordenone all'iniziativa "Pordenonelegge"

"Norberto Bobbio - ha aggiunto Mattarella - ci ricordava come il discrimine tra Stato democratico e regime autoritario è segnato dal "maggiore o minore spazio dedicato al dissenso".

"L'unanimismo si addice all'autocrazia e alle dittature ed è sinonimo di immobilismo. E' il pluralismo delle opinioni che nelle democrazie impedisce al potere, anche quello digitale, di fossilizzarsi in una verità che pretende di imporre. Il diritto a esprimere opinioni è argine all'arbitrio; è motore di rinnovamento", ha concluso il capo dello Stato.

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