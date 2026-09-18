Mattarella partecipa alla Giornata degli internati nei campi tedeschi

Roma, 18 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso parte alla cerimonia in occasione della seconda Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale che si è svolta nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio.

È stato anche presentanto in anteprima il documentario "Baracke 13. IMI: il rifiuto di porsi al servizio degli invasori", a cura dell'Istituto italiano di cultura di Berlino; durante la cerimonia sono intervenuti tra gli altri il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, Luciano Zani, professore emerito di Storia contemporanea presso la Sapienza Università di Roma, l'attore Giuseppe Zeno e Alexandru Stroe, studente dell'Istituto tecnico industriale statale "Enrico Fermi". Inoltre, durante l'evento l'attore Cesare Bocci ha letto alcuni passaggi di scritti e diari degli Imi - Internati Militari Italiani, ed è stato proiettato il trailer del film tv "Giovannino Guareschi - Non muoio neanche se mi ammazzano".