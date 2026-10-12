Mattarella: non disperdere unità Paese anche se ci sono contrapposizioni

Roma, 12 ott. (askanews) - "L'Italia avrebbe presto sconfitto il terrorismo grazie ai propri valori civili e alla propria unità. Quell'unità di fondo che non si deve disperdere anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'80esimo anniversario di fondazione della CIDA.

"Oggi un mondo nuovo si sta plasmando tra rapidissime trasformazioni. Dobbiamo tenerne il passo. Non sarà facile sfruttare l'onda prorompente delle nuove tecnologie digitali, dell'intelligenza artificiale, della robotica ponendole a servizio non soltanto di maggiori profitti e di migliore efficienza ma anche di una crescita qualitativa e di una organizzazione produttiva e sociale che valorizzi la persona, che tuteli sempre la sua dignità, che rafforzi la coesione sociale. E' compito che coinvolge il vostro impegno quotidiano", ha sottolineato Mattarrella.