ULTIME NOTIZIE 31 DICEMBRE 2025

Mattarella: nel 2026 gli 80 anni della Repubblica, spartiacque storia

Roma, 31 dic. (askanews) - "Nell'anno che si presenta ricorderemo gli 80 anni della Repubblica. 80 anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia, ma sono stati decenni di alto significato. Il segno dell'unità di popolo fu simbolicamente impresso dal voto delle donne, per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile, avviando un percorso, ancora in atto, verso la piena parità": lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel messaggio di fine anno.

"La Repubblica è uno spartiacque nella nostra storia - ha proseguito il capo dello Stato - Non uno Stato che sovrasta i cittadini ma uno Stato che riconosce i diritti inviolabili, la libertà delle persone, le autonomie della comunità".

