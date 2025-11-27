Mattarella: natalità non in contrapposizione con integrazione migranti

Milano, 27 nov. (askanews) - "Affrontare i temi della natalità nel nostro paese non è in contrapposizione con l'integrazione dei migranti anzi, perchè "i migranti e le loro famiglie con il loro lavoro contribuiscono spesso al benessere delle nostre comunità". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo agli Stati generali della natalità. "Si tratta da parte loro di un contributo prezioso. Occorre aiutare la vita a sbocciare e porre le persone al centro degli interessi della comunità. Per questo la vostra riflessione è importante: non siamo condannati al declino. Il nostro domani è nelle nostre mani. Il nostro futuro, quello delle nostre famiglie, della nostra società, è parte del nostro presente, perché il suo concretizzarsi è frutto delle scelte che compiamo oggi e una società consapevole che sa accogliere la vita, sa accogliere le persone, è fin d'ora una società più forte", ha concluso il presidente.