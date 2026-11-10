ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Mattarella: magistrati non devono essere condizionati da altri poteri

Roma, 10 nov. (askanews) - "La parità di tutti i cittadini davanti alla legge presuppone l'indipendenza dell'ordine giudiziario così come richiede l'imparzialità delle sue decisioni, perché soltanto in tal modo può essere assicurata la pari dignità delle persone attraverso l'effettiva realizzazione dei diritti di ciascuno. In questa esigenza risiede la ragione per la quale la Costituzione riconosce le garanzie di autonomia e indipendenza, in quanto i magistrati non devono avere alcuna soggezione di tipo gerarchico, così come non devono essere condizionati né da interessi né da volontà di altri poteri".

Lo ha ribadito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso dell'incontro al Quirinale con i magistrati ordinari in tirocinio.

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