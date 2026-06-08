ULTIME NOTIZIE 08 GIUGNO 2026

Mattarella: lo scenario globale mette alla prova Nato, Ue e Onu

Roma, 8 giu. (askanews) - "Il dominio marittimo appare centrale negli equilibri internazionali. Le tensioni e i conflitti dello scenario globale mettono alla prova la resilienza della Nato, la soggettività politica dell'Unione europea e la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite".

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una rappresentanza della Marina militare in occasione della Giornata della Marina Militare.

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