ULTIME NOTIZIE 27 NOVEMBRE 2025

Mattarella: Libertà di avere figli è dovere delle strutture pubbliche

Roma, 27 nov. (askanews) - "La struttura e l'equilibrio demografico di un paese sono l'immagine della libertà dei suoi cittadini nel definirne il futuro, sono il termometro di atteggiamenti che portano lo Stato ad assumere il suo popolo, come non la base costitutiva della comunità, bensì come elemento di affermazione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo agli Stati generali della natalità.

"In uno Stato democratico come il nostro i temi della natalità sono l'espressione alta del dovere delle strutture pubbliche di porre i cittadini nella condizione di esprimere in piena libertà la loro vocazione alla genitorialità nell'interesse del bene comune", ha aggiunto il capo dello Stato.

