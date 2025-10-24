Mattarella: l'Europa è il nostro destino, l'abbiamo scelto

Roma, 24 ott. (askanews) - "La responsabilità sociale appartiene a tutti. L'Europa è il nostro destino, il destino che abbiamo - saggiamente - scelto. Ben lo sanno i giovani, che si sentono cittadini europei oltre che del proprio Paese. L'Erasmus - insieme alla libera circolazione, alle regole di Schengen - è stato per tanti uno straordinario motore di incontro, di conoscenze, di crescita, di formidabile dinamismo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo al Quirinale la cerimonia di consegna delle insegne ai nuovi cavalieri del lavoro e alfieri del lavoro.

"A questo riguardo - ha aggiunto - desidero ricordare e rinnovare riconoscenza nei confronti di Sofia Corradi, recentemente scomparsa, che del programma Erasmus fu l'ideatrice: promuovendo una grande, efficace innovazione per il Continente e per i suoi giovani. L'innovazione è oggi - ancor più che nel passato - il cuore dell'indirizzo di un Paese e di un Continente. Un Paese e un continente che vogliono dire la loro nel mondo, così come la sono sostenibilità ambientale e sociale".