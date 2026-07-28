ULTIME NOTIZIE 28 LUGLIO 2026

Mattarella: le isole minori di grande rilievo per futuro Paese

Pantelleria (Tp), 28 lug. (askanews) - "Volevo sottolineare l'importanza che Pantelleria riveste per la nostra Repubblica: le isole cosiddette minori del nostro Paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla celebrazione del decennale di istituzione del primo Parco Nazionale della Regione Siciliana, a Pantelleria.

"Il carattere di Pantelleria lo ha evidenziato poco prima il sindaco (Fabrizio D'Ancona, ndr): un carattere dato dall'intreccio profondo fra cultura e storia. Un patrimonio che va valorizzato per il futuro", ha aggiunto il capo dello Stato.

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