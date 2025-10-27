Mattarella: la ricerca scientifica è veicolo di collaborazione e pace

Milano, 27 ott. (askanews) - La ricerca come strumento di collaborazione e di pace. Dal Quirinale, in occasione dei "Giorni della Ricerca", il Presidente Mattarella ha ricordato il valore universale della scienza, capace di unire i popoli anche in tempi segnati da guerre e tensioni. "È di grande significato il messaggio che proviene dal mondo della ricerca - ha detto il capo dello Stato - mentre guerre sanguinose e minacce di sopraffazione incombono sul cambiamento d'epoca. La ricerca è frutto e, insieme, veicolo di collaborazione, di pace, valore universale che non ammette frontiere".