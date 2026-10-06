Mattarella: Italia e Lituania hanno a cuore la sicurezza e la pace

Roma, 6 ott. (askanews) - "In questa situazione internazionale, che definire complessa è riduttivo, è molto importante il contributo che i nostri paesi danno come saggezza, come chiarezza, come posizioni che hanno a cuore soltanto la sicurezza e la pace".

Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il presidente della

Repubblica di Lituania, Gitanas Nauseda, in visita ufficiale in Italia.

"La quantità di relazioni antiche e attuali, culturali, politiche, umane tra i nostri paesi rende facile la nostra collaborazione e si riverbera sull'eccellenza dei nostri rapporti" ha aggiunto il capo dello Stato.