Mattarella: "Infermiere e infermieri vero e proprio esercito del bene"

Roma, 12 mag. (askanews) - "Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene".

Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Auditorium Antonianum di Roma per la cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere.

"Il lavoro generoso e professionale degli infermieri è motore dell'universalità del diritto alla salute - ha detto il capo dello Stato - l'assistenza a chi soffre, la terapia assicurata a chi affronta la malattia, il sostegno a chi non ce la fa da solo, la relazione umana che nasce dalla prossimità sono realtà quotidiana delle vostre vite".

"Non conoscono discrimine: si rivolgono a tutti, senza fare distinzioni per colore della pelle o per condizioni sociali.

Il vostro lavoro quotidiano è, pertanto, un saldo punto di riferimento nella vita dell'intera comunità. Siete protagonisti di diritti sanciti dalla Costituzione" ha aggiunto Mattarella.