ULTIME NOTIZIE 17 GIUGNO 2026

Mattarella incontra re Felipe VI e il presidente portoghese Seguro

Venezia, 17 giu. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato il re di Spagna Felipe VI e il presidente della Repubblica Portoghese Antonio José Seguro al XIX Summit Cotec Europa a Palazzo Cini, sull'Isola di San Giorgio Maggiore, a Venezia.

L'edizione di quest'anno, dedicata al tema "Rethinking work in the age of AI: Transformation, Opportunity, Governance", riunisce rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca, dell'impresa e dell'innovazione per riflettere sulle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta generando nel lavoro, nelle competenze e nei modelli organizzativi.

I tre capi di Stato concludono i lavori del summit, in qualità di presidenti onorari Cotec. Previsti gli interventi della presidente del Cotec Italia, Fabiola Gianotti, e della presidente della Banca centrale Europea, Christine Lagarde.

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