Mattarella inaugura Casa Italia: porta d'ingresso e quintessenza

Milano, 6 feb. (askanews) - "In questa felice circostanza delle Olimpiadi invernali in Italia, Casa Italia assume un altro significato, quello di una porta d'ingresso in Italia, quello di un luogo che esprime la quintessenza dell'Italia, dei suoi caratteri, della sua cultura, del suo stile di vita". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inaugurando Casa Italia in Triennale a Milano.

"Siamo a poche ore dall'apertura dei Giochi - ha aggiunto il Capo dello Stato - e quindi l'emozione va crescendo, l'attesa va crescendo ed è un motivo di grande soddisfazione vedere l'Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale come quello dello sport. Casa Italia ha anche questo significato di benvenuto a quelli che verranno nel nostro Paese, non soltanto nei luoghi delle gare, ma anche altrove, come è verosimile e il benvenuto esprime in realtà la vocazione italiana al dialogo, alla concordia, alla collaborazione. Complimenti per Casa Italia, auguri".